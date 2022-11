Handball-EM DHB-Frauen überzeugen beim Start in die EM-Hauptrunde

"Das war eine tolle Leistung"

Dank des klaren Erfolges im Duell mit dem Weltmeister von 2019 am Freitagabend vor 389 Zuschauern in Skopje verbuchte das DHB-Team die ersten beiden Punkte in der zweiten Turnierphase, in der Olympiasieger Frankreich und Rumänien die weiteren Gegner sind. "Ich bin total happy und stolz auf die Mannschaft. Das war eine tolle Leistung", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.