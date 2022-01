Handball-EM DHB-Team strebt zweiten Vorrundensieg an

Die DHB-Auswahl geht als Favorit in die Partie (18.00 Uhr/ARD) in Bratislava und will dieser Rolle gerecht werden. "Wir müssen voll fokussiert bleiben", forderte Bundestrainer Alfred Gislason. "Wir haben zwei Punkte - und mit zwei Punkten kann man auch rausfliegen." Kapitän Johannes Golla appellierte: "Wir müssen von Beginn an voll da sein."