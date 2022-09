Handball Endlich wieder Derbyzeit

„Das letzte Derby gegen den TSB Heilbronn-Horkheim ist gefühlt eine Ewigkeit her“, sagt SVK-Trainer Alexander Schurr. In der Tat sind die beiden Teams seit knapp drei Jahren nicht mehr in einem Ligaspiel gegeneinander angetreten. Am 16. November 2019 war’s, als der damalige SVK-Neuzugang Felix Kazmeier seinen Ex-Club in der Horkheimer Stauwehrhalle mit 16 Toren fast im Alleingang abservierte. 33:27 gewannen die Kornwestheimer damals. Zum zweiten Aufeinandertreffen in jener Spielzeit kam es aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr. Die Folgesaison 2020/21 wurde nach fünf Spieltagen abgebrochen, und in der Runde 2021/22 kam dem Nachbarschaftsduell die Staffeleinteilung in die Quere. Jetzt also, nach langer Zeit, gibt es an diesem Sonntag um 17 Uhr in der Osthalle die Neuauflage.