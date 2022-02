Handball Fahrt zu den Übermächtigen vom Bodensee

Rollen sind klar verteilt

Dabei war der SVK im Oktober des vergangenen Jahres so nah dran gewesen – zumindest an einem Punkt. Doch am Ende des Heimspiels hieß es 28:29 aus Sicht der Kornwestheimer. Im bisherigen Saisonverlauf hatte kaum eine Mannschaft gegen den schier übermächtigen Ex-Zweitligisten so gut mitgehalten. „Wir erinnern uns mit gemischten Gefühlen an dieses Spiel“, sagt SVK-Coach Alexander Schurr, den es immer noch ziemlich fuchst, am Ende doch hauchdünn verloren zu haben. „Wir haben aber gezeigt, dass wir punktuell in der Lage sind, mitzuhalten.“