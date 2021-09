Handball Fürstenfeldbruck ist eine Nummer zu groß

Egal, ob vom SVK Felix Kazmeier oder Christopher Tinti – oder beide gleichzeitig – versuchten, Engelmanns Aktionen irgendwie einzudämmen, sie scheiterten ein ums andere Mal an der puren Kraft und Dynamik des 1,89 Meter großen Kontrahenten. „Unglaublich, mit welcher Körperlichkeit Fürstenfeldbruck zur Sache geht“, stellte auch SVK-Trainer Alexander Schurr fest. Man habe beim Zweitliga-Absteiger sehr deutlich gemerkt, dass „die in der vergangenen Saison 38 Spiele hatten und sieben bis acht Mal pro Woche trainiert haben“. Seine eigene Mannschaft habe für ein Drittligateam einen sehr guten Fitnessstand, in dieser Saison sogar den Besten, seit er im Amt sei. „Aber Fürstenfeldbruck ist da noch mal ein ganz anderes Level“, so Schurr, in dessen Kader Rechtsaußen-Routinier Peter Jungwirth erwartungsgemäß verletzungsbedingt fehlte.