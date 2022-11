Handball Gegner mit Zweitliga-Akteuren gespickt

Was sagt man über ein Duell, dass in der 3. Handballliga schon so viele Male ausgefochten wurde – und das zwischen zwei Mannschaften, die am Ende häufig auch in der Tabelle dicht nebeneinander landen? Da es sich bei HBW Balingen-Weilstetten II um das Nachwuchsteam des Zweitliga-Spitzenreiters handelt, herrscht in der Mannschaft stets eine gewisse Fluktuation. Und auf die muss sich auch der SV Kornwestheim jedes Mal aufs Neue einstellen. So auch vor dem anstehenden Duell an diesem Samstagabend um 20 Uhr in der heimischen Osthalle, wenn der SVK als Achter den Neunten von der Schwäbischen Alb empfängt.