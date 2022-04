Handball Goldener SVK-Nachwuchs

Diese Spielerinnen können was

Was das „alteingesessene“ Kornwestheimer Trio angeht, war den Talentsichtern des Bezirks schnell klar: Diese Spielerinnen können was. Aylin Bornhardt nahm bereits ein Jahr früher als vorgesehen am Verbandsentscheid der VR-Talentiade teil, Bengisu Duman und Seema Awad. Letztere belegte damals sogar den zweiten Platz, hinter einer Spielerin der SG Schozach-Bottwartal: Lara Däuble. 2019 gelang den Dreien der Sprung in die Auswahl des Handballverbands Württemberg (HVW). Dank ihres Kaderstatus durften die Spielerinnen auch während der Corona-Pandemie im Individualtraining drei bis vier Mal die Woche weitermachen, gemeinsam mit vier anderen Kornwestheimerinnen. Glück im Unglück, denn so war das Trainergespann Daniela Bahmann, Rafet Oral und Nina Haug gezwungen, großes Augenmerk auf individuelle Techniken und Wurfvarianten zu legen.