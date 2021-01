Handball Handball: 3. Liga pausiert bis Ende Februar

Kornwestheim - Die Corona-Pandemie und nach wie vor hohe Infektionszahlen verhindern weiterhin die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der dritten Handballliga. Davon betroffen ist auch die erste Mannschaft des SV Kornwestheim, die in der Südstaffel antritt. Präsidium und Vorstand des Deutschen Handballbundes (DHB) haben am Sonntag gemeinsam und einstimmig beschlossen, dass das Wettkampfgeschehen in den dritten Ligen der Männer und Frauen sowie in der Jugendbundesliga männlich und weiblich bis zum 28. Februar ausgesetzt bleibt.