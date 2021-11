Handball Heimspiel zum Rückrundenstart

Erstes Spiel der Rückrunde

Nun steht für den SVK das erste Spiel der Rückrunde an. An diesem Samstag gastiert der TV Plochingen in der Osthalle. Spielbeginn ist um 20 Uhr. Der TVP steht derzeit auf Rang 11, ist damit Vorletzter und hat in dieser Spielzeit bei zwei Unentschieden noch nicht gewonnen – eine Begebenheit, die sich Alexander Schurr nicht so richtig erklären kann. „Ich glaube, dass bei keinem Team der Liga der Unterschied zwischen Qualität und Ist-Zustand größer ist.“ Somit sei auch diese Partie eine Herausforderung. Zum Saisonauftakt hatte Schurrs SVK die Plochinger auswärts klar mit 34:26 bezwungen.