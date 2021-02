Handball Hellerich bleibt ein weiteres Jahr

Kornwestheim - Die Drittligahandballer des SV Kornwestheim haben einen weiteren Akteur über die aktuelle – unterbrochene – Spielzeit hinaus an sich gebunden. Jan Hellerich bleibt dem Team von Trainer Alexander Schurr auch in der Saison 2021/2022 treu. Der 24-Jährige bildet beim SVK gemeinsam mit Nico Hiller das Kreisläufergespann. Gegenüber Hellerich hat der Ex-Pfullinger bislang noch die Nase vorn, was die Einsatzzeiten angeht.