Handball Im Dienst auf dem Handballfeld

Das solle aber nicht heißen, dass bei den Titelkämpfen irgendwer nicht Vollgas gebe. „Ich fand es auch diesmal wieder interessant zu sehen“, holt Tinti aus, „wir beim SVK haben jetzt nicht sonderlich viele emotionale Charaktere.“ In den Spielen der Polizei-Auswahl könne es hingegen schon einmal richtig laut werden. „Und, vielleicht von Berufs wegen, packen einige auch ganz schön zu“, fügt der 32-Jährige hinzu.

Spiele auf ganz unterschiedlichem Niveau

Das Niveau der Partien indes sei relativ unterschiedlich gewesen. In der Vorrunde gab es in jeweils zweimal 20 Minuten zwei klare Siege gegen Hamburg (25:9) und Berlin (14:11). „Das sind kleine Bundesländer, da gibt es wahrscheinlich nicht die Dichte an Spielern aus höheren Klassen“, vermutet der Kornwestheimer Rückraumspieler. Im dritten Spiel trennte man sich mit Nordrhein-Westfalen 24:24 und wurde aufgrund des schlechteren Torverhältnisses Gruppenzweiter. Im Halbfinale wartete die hessische Auswahl, und von nun an ging es auch über die volle Distanz von zweimal 30 Minuten. Mit einem 27:24-Erfolg zog Tintis Team ins Endspiel ein, am Ende gelang, nach einem einwöchigen Turnier, der große Wurf. „Das Finale war auf jeden Fall Drittliganiveau“, resümiert er. Aus jener Spielklasse ist neben Tinti noch Torhüter Finn Hummel Teil der Mannschaft. Er stammt aus Remseck-Hochdorf, spielt inzwischen aber für HBW Balingen/Weilstetten II. Der Rest setzt sich aus der Baden-Württemberg-Oberliga und der Südbadenliga zusammen.

Wie lange diese Ligen in der vierten Welle der Corona-Pandemie noch spielen und wann der Abbruch kommt, wird sich zeigen. Bei den Polizeimeisterschaften fühlte ich Tinti laut eigener Aussage recht sicher, auch dank 2-G-Regel in der Halle und Maskenpflicht an vielen Orten. Der Kornwestheimer hatte sich im Herbst 2020 selbst mit Covid-19 infiziert. „Ich muss gestehen, dass ich etwas überrascht darüber war, dass die Polizeimeisterschaften tatsächlich noch ausgetragen wurden“, sagt er.