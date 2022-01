Handball „Jerry“ und „Schnitzel“ sagen Tschüss

Jan Hellerich, 25 Jahre alt, war zur Saison 2019/20 von den Schmiden Pumas zu den Lurchis gekommen und zeigte laut Mitteilung des Vereins „in den vergangenen Jahren enorme Entwicklungsschritte“. Allerdings gab es da ja noch einen Nico Hiller, ebenfalls Kreisläufer, der aktuell in Topform ist und an dem es für Hellerich nur selten ein Vorbeikommen gab. Nun folgt also der Abschied. Er sagt: „Vielen Dank an den SVK für drei sehr intensive und lehrreiche Jahre.“ Er freue sich auf die neue Herausforderung. „Und ich werde mir natürlich auch in der Zukunft Spiele in der ‚Hölle Ost’ anschauen und die Mannschaft unterstützen.“