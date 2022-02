936 Tore in 122 Spielen

In der aktuellen Saison absolvierte Peter Jungwirth 13 Partien, in denen ihm 65 Treffer gelangen. Wie die Verantwortlichen beim SVK ausgerechnet haben, warf er seit 2016 für den Verein in 122 Begegnungen 936 Tore. Allein seine Quote in diesem Zeitraum machen ihn zum besten Schützen der SVK-Geschichte.