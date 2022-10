Handball Keeper-Comeback in Fürstenfeldbruck

Es gibt sicherlich bessere Gelegenheiten, um wieder in die Erfolgsspur zu finden, als ein Spiel beim absoluten Topfavoriten. Das weiß auch SVK-Coach Alexander Schurr, dessen Handball-Drittligist an diesem Samstagabend um 19.30 Uhr beim TuS Fürstenfeldbruck antreten muss. Zwei Partien hat der SVK zuletzt verloren, in Pforzheim und gegen die Rhein-Neckar-Löwen II. Zuvor war dem Schurr-Team mit vier Siegen eine Start nach Maß gelungen. Aktuell steht der SVK auf Rang vier, Fürstenfeldbruck ist Zweiter.