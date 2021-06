Danach wird es aber ernst: Am Donnerstag steht ein Ausdauertest an, am Freitag wird die Schnelligkeit der SVKler überprüft. „In den ersten sechs Wochen der Vorbereitung bis Ende Juli liegt der Schwerpunkt auf Kondition, Taktik und Technik“, betont Schurr. Anfang August folgt eine kurze Pause, bevor es in die Endphase geht, in der an den Feinheiten gearbeitet wird.

Der Vorbereitungsplan an sich hört sich also ebenfalls routiniert an, zigfach bewährt und erprobt. Doch auch im Detail ist eine Sache neu: Alle Spieler sind fit. „Das ist ein wichtiger Punkt für uns, und wir hoffen natürlich, dass das auch so bleibt“, sagt Schurr, dessen Mannschaft in der Vergangenheit phasenweise von fast absurd vielen schweren Verletzungen auf einmal heimgesucht worden war.