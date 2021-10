Handball Keine Angst vorm gefährlichen Wolf

Kornwestheim - Rechtzeitig vor dem nächsten schweren Spiel in der Anfangsphase der Saison haben die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim auch wieder Zählbares geholt. Der 40:35-Erfolg bei der TSG Söflingen vor Wochenfrist ließ einige Granitbrocken von den Schultern der Akteure purzeln. Zuvor hatte es drei Niederlagen gegeben – zwei davon in eigener Halle, äußerst unglücklich und mit nur einem Tor. Und jetzt? Jetzt kommt der starke HC Oppenweiler-Backnang in die Osthalle. Beginn des Spiels gegen den Tabellenvierten ist an diesem Samstag um 20 Uhr.