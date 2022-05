Enttäuschung ist groß

Besonders in der ersten Halbzeit fanden die SVKlerinnen überhaupt nicht ins Spiel. Im Angriff schien es nahezu unmöglich, die 6:0-Abwehr der körperlich überlegenen Frankfurterinnen zu durchbrechen. Gelang dies, scheiterten sie an der hervorragenden Torhüterin. Dass es schwer werden würde, war allen im Voraus klar gewesen. Aber einen Halbzeit-Rückstand von 6:16 hatte niemand erwartet. Erst in der zweiten Hälfte agierten die Gäste aggressiver in der Abwehr und zogen das ursprünglich geforderte Tempospiel besser auf. Auch wenn der zweite Durchgang sogar gewonnen wurde, mehr als eine klare 19:27-Pleite war an diesem Tag nicht drin, die Enttäuschung somit riesengroß.