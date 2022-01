Flügel wechselte in der Jugend von HBi Weilimdorf/Feuerbach zum SVK und schaffte dort schließlich den Sprung ins Drittligateam, wo er inzwischen zu einem der absoluten Leistungsträger avanciert ist. In dieser Saison gelangen dem 1,85 Meter großen und 92 Kilogramm schweren Kraftpaket bereits 50 Tore. Derzeit laboriert er jedoch an einer Daumenverletzung. Trainer Alexander Schurr sagt über den 25-Jährigen: „Marvin zählt für mich schon länger zu den Top-Defense-Spielern der Liga. Offensiv hat Marv zudem einen tollen Sprung in dieser Saison gemacht.“ Es freue ihn, dass Flügel hungrig bleibe und immer wieder neue Dinge annehme.