Handball Nachwuchssorgen und Spielabsagen

Außerdem herrsche auf die Position des Schiedsrichters von je her nicht gerade ein Run. „Es wird einem ja auch nicht immer wohlwollend begegnet“, so Dieterich. Immerhin habe es in jüngerer Vergangenheit keine Fälle mehr gegeben, in denen Schiedsrichter angegangen wurden. „Und bei einer vollen Halle kommen die Kommentare von außen ja oft auch gar nicht an. Viel schlimmer ist es, wenn bei einem Jugendspiel vielleicht 20 E ltern auf der Tribüne sitzen und man jedes Wort versteht. Da gibt es dann schon Fälle, in denen sich junge Schiedsrichter fragen, warum sie sich das noch antun.“

Auch Benjamin Schwaderer versteht, warum die Tätigkeit als Schiri nicht eben angesagt ist – er begründet es aber weniger mit den Pöbeleien („Das ist während Corona sogar noch weniger geworden. Viele sind einfach froh, wenn überhaupt ein Schiedsrichter kommt“), sondern mit der Reiserei. Der SVK stellt ein Team in der A-Jugend-Bundesliga, also müssen auch die Schiedsrichter große Strecken zurücklegen. „Und dann spielt man noch selbst und will vielleicht ein bisschen Freizeit haben.“ Schwaderer kennt das: Er spielt im dritten SVK-Team in der Bezirksliga und pfeift auf Bezirksebene.

Die Lösungsansätze Mittlerweile hat der HVW mit dem „Kinderspielleiter“ und dem „Jugendspielleiter“ Vorstufen zur Schiedsrichterlizenz eingeführt. „Die müssen das Regelwerk nicht so ausführlich kennen. Das können durchaus auch Eltern sein. Das wird jetzt verpflichtend kommen, dass jeder Verein einen Jugendspielleiter haben muss. Und davon wird man sich auch nicht freikaufen können“, sagt Thomas Dieterich, der glaubt, dass dies auch die Ausfallquote verringern wird. „Wenn ich das schon ein paar Jahre als Spielleiter gemacht habe, dann ist die Gefahr geringer, dass ich nach Erwerb der Schiedsrichterlizenz nach kurzer Zeit aufhöre, weil ich merke, dass das nichts für mich ist.“ Auch SVKler Benjamin Schwaderer glaubt, dass man auf diese Weise neue Referees gewinnen könnte. „Wenn nicht die Eltern, dann eher die Jugendspieler selbst.“

Der HVW hat mittlerweile auch die rechtliche Möglichkeit geschaffen, dass Vereine, die zu wenig Schiedsrichter stellen, mit Punktabzug bestraft werden. Man hofft aber, davon keinen Gebrauch machen zu müssen. Derzeit kostet es einen Verein pro Saison 300 Euro pro zu wenig gestelltem Schiedsrichter.