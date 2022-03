Zur Saison 2010/11 wechselte er nach Herrenberg in die 3. Liga, kehrte 2012 aber wieder zum SVK zurück. Im Winter 2017 zog es ihn nach einem Studienaufenthalt in Dänemark ins Murrtal zum HCOB. In der aktuellen Spielzeit kommt der Rückraumspieler auf starke 58 Saisontore. Nach fünfeinhalb Spielzeiten in Oppenweiler wechselt er nun zum Ligakonkurrenten zurück.