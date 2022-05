Trubel in der Osthalle. Auf zwei Handballfeldern spielen Kinderteams gegeneinander, die Betreuerinnen und Betreuer geben von der Seitenlinie aus Kommandos. In der Mitte absolvieren spielfreie Mannschaften handballbezogene Übungen. Und auf der Tribüne sitzen die Eltern, filmen, fotografieren und feuern an. Klare Sache: Die Handball-Grundschulliga startet in ihre neue Saison.