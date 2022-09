Handball Nicht filigran, aber erfolgreich

Jan David, der in der zweiten Hälfte im SVK-Tor stand, zeigte mehrere gute Paraden. Im Umschaltspiel von Abwehr auf Angriff agierten die Kornwestheimer mit zunehmender Spielzeit immer souveräner. In der Schlussphase versuchte der TV Willstätt mit einem zusätzlichen Feldspieler noch einmal heran zu kommen und nahmen dafür ihren Torhüter vom Feld. Dieser Plan ging für die Gäste jedoch nach hinten los, da der SVK in dieser Phase mit zwei Tempogegenstößen in Richtung des leeren Gäste-Tores erfolgreich war. Hendrick Schoeneck und Marco Lantella erzielten die Treffer zum zwischenzeitlichen 26:20 und 27:20 (52.). Längst bestand kein Zweifel mehr am ersten Kornwestheimer Heimsieg der Saison. In den Schlussminuten feierten die Kornwestheimer Anhänger, die sich von ihren Plätzen erhoben hatten, ihre Mannschaft frenetisch. Die letzten beiden Tore erzielte abermals Peter Jungwirth, den Treffer zum 31:23-Endstand von der Siebenmeterlinie.