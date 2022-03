Los geht’s am Samstag, 2. April, um 19.30 Uhr bei der SG Leutershausen. Am Samstag, 9. April, folgt die Partie gegen HBW Balingen-Weilstetten II. Über Ostern ist Pause, am Sonntag, 24. April, folgt um 17 Uhr der nächste Heimauftritt gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden. Das Rückspiel gegen die SG Leutershausen am Samstag, 30. April, um 20 Uhr ist die letzte Begegnung vor eigenem Publikum. Am Samstag, 7. Mai, tritt der SVK um 19.30 Uhr bei HBW Balingen-Weilstetten II an, am Samstag, 14. Mai, beschließt um 19.30 Uhr das Spiel bei der HSG Rodgau Nieder-Roden den Pflichtspiel-Terminkalender der Kornwestheimer. Die Sieger der fünf Qualigruppen ziehen in den DHB-Pokal ein.