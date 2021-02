Handball Plan des Verbands gibt Sicherheit – und wirft weitere Fragen auf

Die Alternative

Test- und Freundschaftsspiele sollen dann ebenfalls wieder erlaubt sein. Es ist also denkbar, dass sich ein paar Vereine zusammenfinden und ein inoffizielles Turnier untereinander austragen. „Natürlich würde das dann aber nicht in Konkurrenz zum DHB stehen und man würde auch sicherlich keinen bestimmten ‚Cup‘ ausrufen“, betont Mirko Henel. Man habe in der Umgebung aber definitiv einige hochkarätige Teams, wie zum Beispiel den TV Plochingen oder den HC Oppenweiler/Backnang – bei beiden Mannschaften sind überdies ehemalige Kornwestheimer am Ball. „Für die Zuschauer wäre das sicher cool“, so Henel, „aber aus sportlicher und vereinspolitischer Sicht wäre es eine echte Herausforderung.“

Die kommende Saison

85 Drittligisten sind maximal möglich – je nachdem, wie viele Teams aus der 2. Bundesliga absteigen und wie viele sich am Ende an den Aufstieg trauen. Es werden de facto einige weniger werden. Dennoch gibt es künftig mehr Staffeln als die bisherigen vier. Größen von zwischen acht und zwölf Teams sind im Gespräch, es könnte zu Playoffs kommen. „Das wäre sicher nicht unattraktiv, aber auch nicht einfach“, so Henel.