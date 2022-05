Nein, ein bloßes Schaulaufen solle es dann doch nicht werden. Die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim wollen ihr abschließendes Saisonspiel an diesem Samstagabend so seriös wie möglich angehen – auch wenn es für keinen der Beteiligten mehr um etwas geht. Gegner in der hessischen Fremde ist die HSG Rodgau Nieder-Roden, es ist die Partie der beiden punktgleichen Schlusslichter in Qualigruppe D für den DHB-Pokal. Anwurf ist um 19.30 Uhr.