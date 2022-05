Handball Schiedsrichter aus Leidenschaft

Erst im Fuß-, dann im Handball

Ulf Pöckelmann durfte früher ran. Er pfeift seit 20 Jahren Handballspiele und hat davor schon 20 Jahre Erfahrung als Schiedsrichter im Fußball gesammelt. Dort wollte er immer hin, am besten in die Bundesliga. Sein Bruder und sein Vater haben auch schon gepfiffen, deshalb habe er schon immer davon geträumt. Anfangen durfte er erst mit zwölf Jahren. „Ich bin an einem 8. Februar zwölf geworden und habe an diesem Tag die Prüfung gemacht. Einen Tag später habe ich mein erstes Spiel gepfiffen“, erzählt der 54-Jährige. Und es war Ulf Pöckelmann, der Jahre später beim SVK neue Handball-Schiedsrichter rekrutiert hat – darunter Sanchia Fidlin. Nun feiern sie also gemeinsam ihr 20-jähriges Pfeifjubiläum.