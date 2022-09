Nur zum Ende hin ließ Felix Kazmeier Gnade walten. Gegen seinen Ex-Club TSB Heilbronn-Horkheim verwarf der sonst so sichere Schütze in der Schlussphase gleich zwei Siebenmeter in Folge. Auswirkungen hatte es keine. Mit seinem SV Kornwestheim kam er in einem temporeichen Drittligaderby zu einem auch in der Höhe verdienten 32:26 (18:13)-Sieg. Damit hat das Team von Trainer Alexander Schurr seinen perfekten Saisonstart ausgebaut: Vier Siege stehen nach vier Begegnungen zu Buche – und Platz eins.