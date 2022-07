Das Schurr-Team hat sich trotz knallharter Abstiegsregelung in der vergangenen Spielzeit den Klassenverbleib gesichert. Der Modus für die kommende Runde ist mit fünf statt sieben Staffeln nun etwas gnädiger. Gezielte Vorbereitung tut aber trotzdem Not. „Vier Absteiger in einer 14er-Staffel, das ist immer noch viel“, so Schurr. Der SVK ist deshalb schon längst mittendrin, hat am Donnerstagabend in der Osthalle gegen den Drittligisten TSG Söflingen sein zweites Testspiel absolviert. Endstand: 36:33. „Wir haben viel rotiert, viel ausprobiert, es war ein gelungener Test“, sagt Schurr.