Handball Schwache erste Hälfte: SVK unterliegt

Ein kleiner Erfolg trotz Niederlage

Die Antwort: nein. „Einen Sieben-Tore-Rückstand holst du in Oppenweiler nicht so einfach auf“, so Schurr nach der Partie. Und so stand sein Team, das schlussendlich eine ordentliche zweite Hälfte gespielt hatte, am Ende als Verlierer da – hatte aber doch einen kleinen, vielleicht nicht ganz unwichtigen Erfolg eingefahren. Der direkte Vergleich nach Hin- und Rückrunde ging trotz der 30:35-Pleite an den SVK, der die Partie Anfang Oktober 2021 in eigener Halle mit 37:29 für sich entschieden hatte. „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns hier am Ende noch abschlachten lassen, lag aber in der Luft“, so Schurr. Das habe seine Mannschaft zum Glück vermieden.

Dennoch war der SVK-Coach nach Spiel­ende sichtbar und bitter enttäuscht davon, dass seine Schützlinge über weite Strecken der ersten Hälfte das „klare Konzept, das wir hatten“, förmlich ignoriert hatten. „Da kam Oppenweiler dann mit Tempo und hat uns richtiggehend geknackt.“ In der Tabelle hat sich der HCOB nun zunächst an den Kornwestheimern, vormals Vierter, vorbeigeschoben. SV Kornwestheim: David, Henke – Scholz, Reusch (3), P. Jungwirth (3), Zeppmeisel, Kugel (4), Kazmeier (10/4), Tinti (4), Schoeneck, Lantella (1), Lehmkühler, Döll (1), Hellerich, Hiller (2), Flügel (2)