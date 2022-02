Handball Sind die Rollen wirklich klar verteilt?

Kornwestheim - Es sind dann doch fast Welten, die beide Teams trennen. Handball-Drittligist SV Kornwestheim, trotz der 30:35-Pleite jüngst in Oppenweiler Fünfter und damit jenseits der Abstiegszone, auf der einen Seite – und der TSV Blaustein als Vorletzter mit gerade mal einem Sieg auf dem Konto auf der anderen. An diesem Samstag um 20 Uhr kommt es in der Osthalle zum zweiten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in dieser Spielzeit. Das erste in Blaustein westlich von Ulm endete im Herbst des vergangenen Jahres mit einem klaren 37:28-Erfolg für den SVK.