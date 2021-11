Handball Souveräner Sieg gegen Plochingen

Für seinen Trainer war in Bezug auf die erwähnte Phase zwischen der 45. und 52. Minute, in der die Lurchis vom 28:18 bis zum 28:23 Ladehemmung hatten, etwas anderes viel wichtiger: „Natürlich kann man diese Phase kritisieren, in der wir von plus zehn auf plus fünf runtergehen. Aber viel beeindruckender finde ich, wie schnell sich die Mannschaft dann wieder auf plus zehn hochgearbeitet hat.“ Denn nachdem Jan Hellerich unter lautem Jubel der gesamten SVK-Bank den Bann zum 29:23 gebrochen hatte, zog sein Team in rund fünf Minuten wieder auf 33:23 davon. „Man darf nicht vergessen, dass fünf Tore der geringste Vorsprung war, den wir in der gesamten zweiten Halbzeit hatten“, betonte Schurr.