Handball Start gegen die Wundertüte

Die Handball-Frauen des SV Kornwestheim starten an diesem Samstagabend in die neue Verbandsligasaison. Um 17.30 Uhr tritt das Team von Neu-Trainer Sebastian Krüger bei der SG BBM Bietigheim II an. „Der Gegner ist eine echte Wundertüte und kann die Überraschungsmannschaft der Saison werden“, sagt Krüger, der in der vergangenen Saison noch Co-Trainer des Drittliga-Aufsteigers TSV Bönnigheim war. Zum Aufeinandertreffen mit seinem damaligen Chefcoach Stefan Martin kommt es am dritten Spieltag – Martin trainiert inzwischen die HSG Hohenlohe. „Darauf freue ich mich schon“, so Krüger.