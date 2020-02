Handball SVK beim TV Willstätt: Alles eine Frage des Drucks

Der Coach weiß auch um die Gangart der Willstätter, die in der Deckung schon mal ordentlich zulangen. „Mit Spielern wie Felix Gäßler, Yannick Ludwig und eben den beiden Neuen haben sie da Leute mit absolutem Gardemaß.“ Hinzu komme für die Offensive mit Daniel Schliedermann laut Schurr einer der besten Mittelmänner der Drittliga-Südstaffel. Dinko Dodig (links) und Régis Matzinger (rechts) sorgen zudem auf den Außenpositionen regelmäßig für Tore.

„Ich freue mich auf das Spiel“, sagt Alexander Schurr. In der Hinrunde hatte es am Ende 35:35 geheißen. Beim SVK ist die Personallage nach wie vor angespannt: Axel Steffens (Achillessehnenriss), Hendrik Schoeneck (Schienbeinbruch), Tim Scholz (Kreuzbandriss) und Tim Zeppmeisel (Riss der Syndesmose) fehlen nach wie vor. So wird Schurr seinen Kader wohl erneut mit dem ein oder anderen A-Jugendlichen auffüllen. Beim 29:26-Sieg in Haßloch waren mit Niklas Bolkart, Yannik Oral und Roman Salathe gleich drei mit dabei, kamen dann aber doch nicht zum Einsatz. Wer diesmal mitfährt, stand am Donnerstagnachmittag noch nicht fest.

Sicher ist, dass Linksaußen Marco Lantella von der Zweiten wieder hinzustoßen wird. Die zuletzt angeschlagenen Felix Kazmeier und Nico Hiller sind ebenfalls einsatzbereit.