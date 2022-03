Handball SVK braucht Hilfe von ganz oben

Nachdem die Handballer des SV Kornwestheim zuletzt beim TV Willstätt trotz ausgeglichener Partie knapp unterlegen waren, war klar: Ein direkter Klassenverbleib aus eigener Kraft ist nicht mehr möglich. Am letzten Spieltag ist die Mannschaft von Trainer Alexander Schurr daher auf Schützenhilfe von ganz oben angewiesen. Ganz oben, da stehen die HSG Konstanz und der VfL Pfullingen. Diese beiden Teams treffen auf die direkte Konkurrenz der Kornwestheimer um die Plätze fünf und sechs in der Tabelle der Staffel G. Nur wenn zumindest einer der Tabellenvorderen sein Spiel gewinnt, können die Lurchis – natürlich ebenfalls nur mit einem Sieg in der Tasche – den direkten Verbleib in der 3. Liga feiern. Ansonsten müsste man in die Abstiegsrunde.