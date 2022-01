Handball SVK braucht keine Racheaktion

Kornwestheim - Die Redewendung „eine Rechnung offen haben“ passt SVK-Coach Alexander Schurr nicht so wirklich. „Das ist mir zu martialisch“, sagt der Trainer des Handball-Drittligisten vor dem Jahres-Auftakt am Sonntag um 17 Uhr bei HBW Balingen-Weilstetten II. Obwohl sein Team das Heimspiel gegen die starke Mannschaft von der Schwäbischen Alb im September knapp und fast kurios mit 32:33 verloren hat, will Schurr nichts von Begriffen wie „Revanche“ oder gar „Rache“ hören. „Balingen hat es damals auch gut gemacht und sie machen dann in der letzten Sekunde dieses irre Tor“, so der Kornwestheimer Übungsleiter. Balingens Elias Huber hatte geworfen, über eine Torhüter-Hand und den Innenpfosten ging der Ball über die Linie. Dennoch: „Heimzahlen müssen wir da sicher nichts.“