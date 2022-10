Handball SVK braucht neuen Verbandsliga-Coach

Marc Ihlefeldt war als Trainer bereits beim TSV Asperg, bei der SG BBM Bietigheim und der JSG Neckar-Kocher tätig, bevor er 2019 zur HBi Weilimdorf/Feuerbach und schließlich zum SVK II ging. Als Jugendspieler war er zuvor schon einmal bei den Kornwestheimern gewesen, als Aktiver spielte er zehn Jahre in Oberstenfeld, unter anderem in der Baden-Württemberg-Oberliga.

Schon vor der Runde war klar: Es wird nicht einfach

Der Coach hatte bereits vor seiner zweiten Saison mit der SVK-Reserve darauf hingewiesen, dass die neue Runde in der Verbandsliga nicht einfach werden würde. Der Coach sprach gar von einem kompletten Umbruch im Team – und hatte damit recht. Viele erfahrene Spieler waren in die dritte Mannschaft abgewandert, um dort in der Bezirksliga zu spielen: die Zwillinge Timo und Fabian Jüngling, Marco Bahmann, Dominik Künzel, sie und noch andere fehlten im Team als Stützen älteren Semesters. Vielmehr sollten nun junge Akteure das Ruder übernehmen – von denen einige von der A-Jugend über die Reserve nach Möglichkeit ans Drittligateam herangeführt werden sollen. Das soll nach wie vor so geschehen, nur braucht es jetzt einen neuen Trainer.

Wie geht es nun weiter? „Bis wir einen Nachfolger für Marc gefunden haben, wird Fabian Hilsenbeck das Training dankenswerterweise kommissarisch übernehmen“, so Conrad. Obwohl es sicher nicht einfach werde, wolle der SVK die Lücke nun so schnell wie möglich schließen. Und was sagt der Ex-Coach: „Man muss das jetzt erst mal sacken lassen.“ Er werde nun sicher nicht von Mannschaft zu Mannschaft springen. „Angebote waren schon vorher da, die waren aber bisher kein Thema.“ Mit einer Entscheidung könne es noch bis Jahresende dauern.