Natürlich sei ihm und auch seinen Schützlingen bewusst, dass man nach den jüngsten Resultaten als Favorit ins Breisgau fahre. „Das wollen wir auch gar nicht wegdiskutieren“, so Schurr. Allerdings sei man zur Zeit sehr „bei sich“, wie es der Übungsleiter ausdrückt. „Wir sind sehr klar und fokussiert in dem, was wir machen.“ Das sei schon in der Vorbereitung so gewesen, und die beiden Auftaktsiege habe es als Feedback gegeben.