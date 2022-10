Handball SVK empfängt das Schlusslicht

Alexander Schurr warnt. „Wir werden es am Freitag mit einem Gegner zu tun bekommen, der weit, weit stärker ist als der Tabellenplatz es aussagt“, kündigt der Trainer des Handball-Drittligisten SV Kornwestheim vor der Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen II an. Um 20.30 Uhr beginnt das Spiel gegen das Team, das in der Vorsaison Meister der Drittligastaffel F geworden war – jetzt aber mit fünf Pleiten in fünf Begegnungen in die Saison gestartet ist. „Das hat aber trotzdem nichts zu sagen. Absteigen werden sie sicher nicht“, ist Schurr überzeugt.