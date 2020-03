Handball SVK geht optimistisch ins Derby beim Tabellenzweiten

Kornwestheim - Für die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim steht an diesem Samstag, 7. März, im Auswärtsspiel beim VfL Pfullingen ein Duell auf dem Programm, das ihnen kein Kopfzerbrechen bereiten sollte. Denn auf den ersten Blick haben die Kornwestheimer beim Tabellenzweiten nicht viel zu verlieren. Doch wie so oft lohnt sich im Vorfeld des Derbys in der Kurt-App-Sporthalle ein zweiter Blick. Zum einen lieferten sich beide Teams im Hinspiel in der Osthalle im vergangenen Oktober ein spektakuläres Torefestival, das der VfL mit 41:39 für sich entschied. Und zum anderen hat der SVK in dieser Saison bereits mehrfach bewiesen, dass er es eigentlich mit jedem Team der Liga aufnehmen kann. Speziall auswärts. „Wir haben in Dansenberg und Balingen gezeigt, dass wir jeden Gegner schlagen können“, sagt SVK-Trainer Alexander Schurr mit Blick auf die bisherigen Auswärtsleistungen seines Teams.