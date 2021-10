Handball SVK gewinnt Angriffsschlacht

Diese Taktik hatten die Neuhausener im bisherigen Saisonverlauf zumindest nicht in dieser Konsequenz verfolgt. Wirklich überrascht war Schurr dennoch nicht: „Die hatten als Aufsteiger ja nichts zu verlieren. Und mir war klar, dass sie sich irgendwas ausdenken würden.“ Und auch in der Abwehr spielte der TSV eher ungewohnt. So wurde fast immer mindestens ein Kornwestheimer in Manndeckung genommen. „Meist war das der rechte Rückraum. Daher haben wir da die wenigsten Treffer erzielt“, so Schurr. Die Außenspieler hingegen profitierten davon, so erzielten Peter Jungwirth und Marco Lantella zusammen 18 der insgesamt 41 Tore des SVK. Übertroffen wurden sie nur von Felix Kazmeier, der allein auf 14 Treffer kam.