Handball SVK gewinnt in Baden-Baden

Die Blauen hatten die Partie fest im Griff – was auch an SVK-Aushilfskeeper Pascal Welz lag, der in den zweiten 30 Minuten für Jan David zum Einsatz kam. Er wehrte nicht nur einen Siebenmeter in der 47. Spielminute ab, sondern auch zwei Nachwürfe der Badener. Bei den Gastgebern machte sich dadurch noch mehr Frustration breit. Im Gegenzug nutzte die Mannschaft von Alexander Schurr bis zur letzten Minute ihre Chancen gut. Der 32:39-Auswärtssieg war die Belohnung dafür.

„Ich bin sehr zufrieden. Heute ist es uns gut gelungen, die wichtigen Momente voll auszunutzen“, so Schurr nach dem Spiel. Viel Zeit, den Sieg auszukosten bleibt den Herren allerdings nicht, denn schon am Freitag geht es in der Sporthalle Ost gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

SV Kornwestheim: David (1.-30.), Welz (31.-60.) – Bartsch (1), Wolf (2), Reusch (5), Jungwirth (5/1), Zeppmeisel (1), Kugel (1), Kazmeier (6/1), Schoeneck (1), Lantella (6), Pichler, Döll (7), Hiller (3), Joneleit (1)