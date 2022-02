Handball SVK holt Derby nach

Heimspiele sind die große Stärke der Kornwestheimer in dieser Spielzeit. Zuletzt hat der SVK am 23. Oktober 2021 eine Partie in den eigenen vier Wänden verloren, es war die knappe 28:29-Niederlage gegen Spitzenreiter HSG Konstanz. Seitdem ist die Osthalle eine Burg, die auch vom Team von den Fildern nicht eingenommen werden soll. „Wir sind hoch motiviert, das spüre ich in jeder Trainingseinheit“, betont Schurr. In der Hinrunde hatten beide Mannschaften beim 41:38-Auswärtssieg des SVK ein Torfestival allererster Güte abgeliefert. „Das war Hochgeschwindigkeitshandball“, erinnert sich Schurr. Dass Nachbarschaftsderbys grundsätzlich eine feine Sache sind, weiß auch der Kornwestheimer Übungsleiter.