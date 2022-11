Handball SVK: keine Punkte in Pfullingen

Der VfL Pfullingen hatte am Samstagabend vor heimischem Publikum den längeren Atem. Zwar versuchte der SV Kornwestheim bis zum Schluss jeden Fehler der Gastgeber hart zu bestrafen, doch es schlichen am Ende sich zu viele Leichtsinnsfehler – „unforced errors“ wie SVK-Trainer Alexander Schurr es nannte – ein. „Es fehlte uns ein wenig die Leichtigkeit im Spiel, auch wenn es taktisch sehr gut war“, zog der Coach nach der 29:33-Niederlage Resümee. Denn die Lurchis waren am Samstagabend in der Drittliga-Partie mehr als nur ein „undankbarer Gegner“, wie Schurr seine Sieben vorab selbst bezeichnet hatte. Das Team war dem Tabellensiebten ebenbürtig.