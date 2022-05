SVK führt fast über die komplette Spielzeit

Der SVK führte fast über die gesamte Spielzeit, anfangs sogar mit fünf Toren. Dann entwickelte sich eine ausgeglichene, schnelle Partie, in der sich auf Kornwestheimer Seite vor allem Marvin Flügel und Jan Döll Fleißsternchen für ihre starke Abwehrarbeit abholen durften. „Das haben sie wirklich stark gemacht“, lobte Schurr. Dass sich seine Schützlinge bei ihrem letzten Auftritt in dieser Saison noch einmal so reinwerfen würden, das sei keine Selbstverständlichkeit gewesen. „Nach drei Stunden Anreise in einem Spiel, in dem es um nichts mehr geht. . . Das hätte in jede Richtung laufen können.“