Die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim geben sich weiterhin keine Blöße. Nachdem der Saisonstart mit zwei Siegen schon perfekt ausgefallen war, ließ das Team von Trainer Alexander Schurr am Samstagabend den dritten folgen. Bei der SG Köndringen-Teningen gab es einen klaren 34:24 (18:6)-Erfolg. Vor allem in der ersten Hälfte glänzte der SVK in der Defensive. Bei einem Zwölf-Tore-Vorsprung nach 30 Minuten war die Entscheidung in Südbaden schon früh gefallen.