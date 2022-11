Handball SVK: Reise zum taumelnden Topteam

Doch stark ist der VfL allemal. „Es ist eine über Jahre gewachsene Mannschaft“, so Schurr, der Akteure wie Niklas Roth im linken Rückraum und dessen Pendant Lukas List auf der rechten Seite hervorhebt. Letzteren hält Schurr für einen „Erfolgsfaktor, der zu Unrecht häufig unterschätzt“ werde. Auch Rückraum-Ass Lukas Fischer sei ein torgefährlicher Spieler. Zudem habe sich der VfL in Person von Jannik Hausmann noch Bundesligaerfahrung in den Kader geholt – über die auch Kreisläufer Nils Röller verfügt. Er steht eigentlich in Diensten von Frisch Auf Göppingen und tritt per Zweitspielrecht für Pfullingen an. „Sie sind in der Spitze und in der Breite wirklich gut besetzt“, so Schurr, der am Samstagabend eine „superspannende Partie“ erwartet.