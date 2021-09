Handball SVK schrammt am Punkt vorbei

Enttäuschung ist groß

Der Frust saß tief beim impulsiven Coach. „Ich bin sehr enttäuscht. Jetzt muss ich das Team erst einmal in Ruhe lassen, und am Montag bereiten wir uns dann auf das Spiel gegen Fürstenfeldbruck vor“, sagte Schurr. Dennoch tauchte der Trainer auch gleich in die Analyse ein, weshalb es beim ersten Heimspiel der Saison wieder einmal nicht gereicht hat gegen die favorisierten Pfullinger. „Es muss in allen Mannschaftsteilen passen, wenn du so ein Spiel gewinnen willst“, sagte Schurr. Nur acht Paraden des Torwarts in 60 Minuten seien letztlich zu wenig gewesen und hätten dem Team nicht den erhofften Rückhalt gegeben. Allerdings verloren mit voranschreitender Spielzeit nicht nur der Schlussmann, sondern auch seine Vordermänner etwas den Zugriff. Abspielfehler luden die Pfullinger ins Tempospiel ein. Es war wie so oft im Handball, wenn einer ins Straucheln gerät, schwankt bald die ganze Truppe. Immer mehr technische Fehler schlichen sich ein, schlecht platzierte Würfe sowie Fehlpässe.