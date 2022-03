Handball SVK spielt um Einzug in den DHB-Pokal

„Wenn schohn, denn schon“

Beim SVK lautet das Motto: „Wenn schon, denn schon“. „Wenn wir schon mitspielen, ist unser Ziel auch die Qualifikation für den Pokal“, sagt Henel. Mit Leutershausen warte ein attraktiver, starker Gegner, mit dem sich die Wege der Kornwestheimer in der Vergangenheit immer wieder gekreuzt haben. Unter anderem trat man in der 3. Liga schon gegeneinander an, im DHB-Pokal war das Team von der Bergstraße ebenfalls schon zu Gast in der Osthalle. HBW Balingen-Weilstetten II ist derweil ein alter Bekannter aus der Hauptrunde – der SVK holte einen Auswärtssieg, hatte zuvor aber zuhause verloren –, während das Team aus Rodgau die große Unbekannte darstellt.

Im Großen und Ganzen spielen die Kornwestheimer die Runde aber vor allem, um im Rhythmus zu bleiben. Und nach aller Kritik, die es an dem Modus der Hauptrunde und der knallharten Abstiegsregelung gegeben hatte, „ist das jetzt deutlich angenehmer“, so Henel. Man sei bei seinem Verein extrem froh, dass der Kelch der Abstiegsrunde am SVK vorüber gegangen sei. „Und jetzt sind wir flexibel und können vielleicht sogar ein bisschen was ausprobieren“, so der Sportliche Leiter, der sich über eine Pokalteilnahme freuen würde – mit einer kleinen Einschränkung: „In Runde 1 hat man zwar ein Heimspiel, leider ist aber noch kein Erstligist dabei.“

Bereits in der vergangenen Saison hatte der DHB eine freiwillige Pokal-Quali angeboten, auf die der SVK damals jedoch verzichtete. „Das haben wir ganz bewusst getan, weil keine Zuschauer zugelassen waren“, begründet Henel. So hätte es ausschließlich Kosten verursacht, hätten die Kornwestheimer vor Geisterkulisse mitgemacht. Angesichts der großen Unsicherheit auch auf organisatorischer Ebene sei die Absage damals genau richtig gewesen. „Genau wie die Entscheidung, jetzt mitzuspielen“, fügt Henel hinzu.