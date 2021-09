Handball SVK steht vor dem nächsten schweren Spiel

Kornwestheim - Viel Zeit wollte SVK-Trainer Alexander Schurr nicht für die Aufarbeitung des vergangenen Wochenendes verschwenden. Mit 29:42 war sein Drittligist am Samstagabend beim übermächtigen Favoriten TuS Fürstenfeldbruck untergegangen. Da aber die Kräfteverhältnisse so dermaßen klar verteilt waren, hatte Schurr schnell verkündet, lieber nach vorne zu schauen. Und da wartet das Spiel gegen ein weiteres Topteam der Staffel G: Schon an diesem Freitag, 24. September, empfängt der SVK um 20.30 Uhr den Tabellenzweiten HBW Balingen-Weilstetten 2 in der heimischen Osthalle.