Handball SVK tritt in Neuhausen an

Handball - Die SVK-Handballer wollen am Samstagabend ihren Lauf fortsetzen. Zwei Siege konnte der Drittligist jüngst verbuchen, die Niederlagen davor seien inzwischen abgeschüttelt, sagt Trainer Alexander Schurr. Deshalb fahre die Mannschaft an diesem Samstag selbstbewusst zum Spiel um 20 Uhr nach Neuhausen/Filder. Dennoch rechnet Schurr mit einer sehr schwierigen Partie beim Aufsteiger, der zuletzt mit 26:23 beim VfL Günzburg gewonnen hat. „Sie sind uns in der Tabelle direkt auf den Fersen“, sagt er. Deshalb werde es ein kampfbetontes Spiel, Kornwestheim werde viel gegenhalten müssen – nicht zuletzt emotional. „Ich denke, sie werden auch mit Heimspiel-Atmosphäre auftreten“, sagt Schurr.